السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بهتك عرض 6 تلميذات بمدرسة فى المعادى

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة المعادي، اليوم السبت، حبس عامل مصعد هتك عرض 6 طفلات في مرحلة الحضانة بمدرسة شهيرة بمنطقة المعادي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت قررت نيابة المعادي الجزئية، عرض الضحية السادسة من ضحايا هتك العرض بمدرسة شهير بمنطقة المعادي على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها.

البلاغ السادس جاء بعد بيان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم على ذمة تحقيقات القضية واستمعت لأقوال طفلات أُخريات أكدن أن "عامل" بالمدرسة لمس مناطق عفتهن واعتدى عليهن جنسيًا.

وواجهت النيابة الضحية الخامسة بالمتهم فانهارت الطفلة وقالت: "هو ده عمو اللي كان بيضربني في الحمام ويسرق الكتاب بتاعي، وقالي متقوليش لحد"، وأوضحت الطفلة: "هو كان بيضربني جامد في الحمام، وكان بيوجعني".

وقال والد الطفلة أن زوجته أخبرته بأن الطفلة تعاني من حساسية واحمرار في الجلد في المنطقة الخلفية لديها، وعندما توجها بها للكشف تبين تعرضها للاعتداء الجنسي، وهتك العرض، وأنهما شكا في الأمر عقب خبر القبض على المتهم بسبب الضحية الأولى، فأبلغا الأمن على الفور.

وتلقت نجدة الطفل بلاغًا من والدة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف السنة يتهم فيه عاملًا بالتحرش بنجلتها وهتك عرضها داخل دورة مياه داخل مدرسة.

وعلى الفور تم تحرير محضر وتمت إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء مسئولي المدرسة؛ لسماع أقوالهم في الواقعة، وعرض الطفلة الضحية على الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان ما بها من إصابات.

وتلقت نجدة الطفل بلاغًا من والدة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف السنة يتهم فيه عاملًا بالتحرش بنجلتها وهتك عرضها داخل دورة مياه داخل مدرسة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق التي قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

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