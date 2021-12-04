طلاب مصر يحسمون برونزية بطولة العالم المدرسية لكرة اليد.. ويهدونها للرئيس

فاز فريق كرة اليد المدرسية المصرية، لأول مرة، بالمركز الثالث في بطولة العالم للعبة التي تقام حاليا في صربيا.

وحسم فريق مصر المركز الثالث بالفوز على فرنسا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة العالم.

وأهدى طلاب مصر الميدالية البرونزية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكدوا أن هذا الفوز تتويج للمجهودات التي تبذلها وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي، لإعداد الطلاب والطالبات بدنيا وذهنيا وعلميا، ليمتلكوا نفس القدرات والمهارات التي يمتلكها أقرانهم في جميع أنحاء العالم وخاصة الدول المتقدمة.

ووجه الدكتور هيثم فتح الباب، عضو اللجنة العليا للأنشطة وعضو البعثة المصرية للبطولة بصربيا، الشكر للطلاب وهنأهم على هذا الفوز المستحق، مؤكدا أنه سيسعى لتكريمهم بما يليق بهذا الإنجاز العالمي، عقب عودتهم للقاهرة.

وكان قد شارك الاتحاد المصري للرياضة المدرسية برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في بطولة العالم لكرة اليد للمدارس المقامة بدولة صربيا بدعم من وزارة الشباب والرياضة، الجهة الإدارية المختصة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وشارك في البطولة ١٣ دولة هم "مصر، ألمانيا، بلغاريا، صربيا، البرازيل، الدنمارك، رومانيا، مونتيجري، سلوفاكيا، بولندا، لوكسمبورج، السويد، فرنسا"، وشارك الاتحاد المدرسي بفريق للبنين وفريق للبنات، لتشمل مجموعة البنين "مصر/ المانيا/ بلغاريا"، وتضم مجموعة البنات "مصر/ رومانيا /الدرنماك"، وتضم أعضاء البعثة المصرية في صربيا الدكتورة إيمان حسن، والدكتور هيثم فتح الباب، وممثلي وزارة الشباب والرياضة.