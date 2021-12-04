الصحة الفلسطينية تسجل 190 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل 3 وفيات، و190 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و228 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالة وفاة واحدة سجلت في قطاع غزة، وحالة في أريحا والأغوار، وأخرى في رام الله والبيرة.

وأشارت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية أن هناك 51 مصابًا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 85 مصابًا، بينهم 5 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 264.31 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و494352.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر2019.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة لفيروس كورونا الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض لفيروس كورونا، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.