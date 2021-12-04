«التضامن»: 100 ألف مستفيد من حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن حملة الـ١٦ يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات التي أطلقتها تحت شعار "أنتم أبطال أسرتكم" تواصل فعالياتها للقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية.

وأضافت الوزارة، أن الحملة تجري أبحاث ميدانية بالتعاون مع منظمة اليونيسف حول الاتجاهات والسلوكيات الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وتستعين أيضًا بإحصائيات من باكورة أبحاث أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت مظلة وزارة التضامن متضمنة اتجاهات الرأى في المجتمع تجاه مظاهر العنف ضد النساء والفتيات، وأسباب زيادة مظاهر العنف في المجتمع.

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تأتي ضمن خطة برنامج «وعي للتنمية المجتمعية» عددًا من الفعاليات على مستوى محافظات الجمهورية من زيارات منزلية قامت بها الرائدات الاجتماعيات للتوعية بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات أو الندوات الجماهيرية التي عقدتها مديريات التضامن الاجتماعي علي مستوي محافظات الجمهورية تحت رعاية المحافظين، حيث تجاوز عدد المستفيدين من تلك الفعاليات ما يزيد علي ١٠٠ ألف مستفيد.

كما قامت وزارة التضامن ببث عدد من الرسائل والفيديوهات التوعوية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث وصلت تلك الرسائل إلى ما يزيد على ٨ ملايين شخص، وبلغت عدد المشاهدات للفيديوهات ما يزيد علي ٥٢٨ ألف مشاهد، كما بلغ مجموع الدقائق التي تمت مشاهدتها منذ انطلاق الحملة وحتى الآن ١٢٨ ألف دقيقة، في حين بلغ التفاعل مع محتوى الحملة أكثر من ٣٨٠ ألف حركة تفاعل، ووصلت التعليقات إلى ما يزيد على ٨٥٠٠ تعليق.

وتستهدف الحملة قطاعات مختلفة منها المواطنون الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الفئات الأولي بالرعاية من خلال تعريفهم بمنظومة الخدمات التي تقدمها لهم الوزارة، واستعراض قصص سيدات نجحن في التغلب علي التحديات الاجتماعية والاقتصادية، كما تتضمن الحملة عرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة، حول اتجاهات وممارسات العنف في المجتمع المصري والدولي التي قام بإصدارها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وأوضحت أن الرائدات الاجتماعيات تلعب دورًا كبيرًا في تلك الحملة، خاصة أنهن يعتبرن سفيرات وجنود وزارة التضامن الاجتماعي في الميدان وفي جميع أنحاء الجمهورية بما يشمل القرى والنجوع والمناطق الحضرية والنائية، كما أنهن شريكات في مكافحة جميع أشكال العنف ونقص الوعي بكثير من القضايا التي يؤدي التصدي لها إلى نهضة المجتمعات المحلية، وعقدت الرائدات الاجتماعيات ندوات للتوعية بأهداف الحملة.