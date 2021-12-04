خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة.. يدور في ذهن الكثير من المواطنين المهتمين بتلقي اللقاح التساؤلات حول خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر بعد بدء حكومة الدولة المصرية في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وذلك خاصة في بعد منع بعض الموظفين والمواطنين الذين لم يقوموا بالحصول على لقاح فيروس كورونا، للدخول للمؤسسات وبعض المصالح الحكومية، وذلك بداية من اليوم الأربعاء، لذلك كثرت عمليات البحث من خلال محرك "جوجل" عن الخطوات للتسجيل.

وتستعرض "الدستور" في التقرير التالي خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة والسكان.

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

يتاح تسجيل لقاح كورونا فى مصر إلكترونيا بالموقع الذي يتبع موقع وزارة الصحة المصرية للحصول على لقاح فيروس كورونا، وذلك بشكل مجاني، وأيضا إتاحة تغيير المكان للحصول على جرعة اللقاح، وكان المركز ملئ بقائمة انتظار طويلة، من خلال هذه الخطوات.

(١) قم بالدخول على الموقع لتسجيل الحصول على اللقاح لفيروس كورونا التابع لوزارة الصحة.

(٢) قم باختيار كلمة التسجيل لطلب اللقاح، وذلك إذا كنت تحاول على الموقع في المرة الأولى.

(٣) وسوف يقوم بطلب الاختيار لفئة التي تنضم لها سواء ببعض العاملين في القطاع الطبي أو بعض أصحاب المرض المزمن من "جميع الفئات العمرية" أو فئات أخري، أو "التطعيم بغرض السفر".

(٤) بعد الضغط على الفئة سيتطلب منك أن تقوم باستيفاء البيانات الشخصية كالاسم كاملا كما هو موضح بالبطاقة الشخصية، وجنسية الشخص، واضافة الرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والنوع، والمحافظة التي ترغب في الحصول على اللقاح بها، وهل تعاني من أمراض مزمنة، والوظيفة، وهكذا.

(٥) في حالة اختيار مركز أو قسم للحصول على اللقاح به، ستظهر نسبة قائمة الانتظار، ويمكنك بعدها استكمال البيانات أو اختيار مكان آخر.

(٦) سيطلب منك بعد ذلك إدخال رقم الهاتف، وسيرسل رمز التحقيق لهاتفك المحمول، أدخله حتى تتمكن من متابعة التسجيل.



(٧) في النهاية يمكنك الضغط على كلمة "استكمال".

(٨) سيطلب منك تحميل صورة بطاقة الرقم القومي وهذه الخطوة تكون اختيارية.

(٩) وأخيرا الموافقة على 3 إقرارات بعد التأكيد على قراءة بعناية، ثم الضغط على كلمة استكمال.

(١٠) في النهاية ستحصل على رقم يمكنك من خلاله متابعة الطلب.

ومن الجدير بالذكر تؤكد وزارة الصحة المصرية أن تسجيل لقاح كورونا وتليقه ما زالت الأداة الرئيسية لمنع الحالات الشديدة والوفيات الناجمة عن الإصابة COVID-19، موضحة أن الدولة تعمل بقوة على تطعيم عدد أكبر من المواطنين، مع إعطاء الأولوية للفئات المعرضة لخطر كبير.