السبت 04 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النقض تؤيد أحكام المتهمين بمحاولة تهريب «ترامادول» للسعودية

محكمة النقض
محكمة النقض

رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من 3 متهمين وهم: "أحمد. س" و"محمد. ف" و"أحمد. ع"، وأيدت حكم محكمة جنايات دمياط بواقعة اتهامهم بتهريب مخدر الترامادول داخل شاحنة بهدف وصولها للسعودية، والصادر بمعاقبة كل متهم بالسجن 15 سنة لارتكاب جريمة تهريب مواد مخدرة والسجن المشدد 7 سنوات لحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار، والمدرج بقانون المخدرات مع مصادرة المضبوطات وتأييد الأحكام .

وتضمن منطوق حكم محكمة النقض، بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بقصر عقوبة المصادرة على المواد المخدرة المضبوطة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين الثلاثة حاولوا تهريب مواد مخدرة وهو الترامادول داخل شاحنة لشحن الأثاث، وبلغ عددها 14 ألف قرص مخدر، بغرض وصولها إلى المملكة العربية السعودية، إلا أن خاب أثرهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المتهمين متلبسين بجريمتهم معترفين بجريمتهم وكان ذلك عن طريق إحدى مكاتب الشحن بدائرة محافظة دمياط، وأسندت لهم النيابة العامة تهم تتعلق بتهريب مواد مخدرة وحيازتها والإتجار فيها.

وكانت معلومات وتحريات قد وردت لإدارة مكافحة المخدرات بدمياط، مفادها قيام 3 متهمين بإعداد كمية كبيرة من العقاقير المخدرة "عقار الترامادول المخدر" لشحنها خارج البلاد لإحدى الدول العربية، عن طريق إحدى مكاتب الشحن، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم العقاقير المخدرة حال استقلالهما السيارة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار فيها وتهريبها خارج البلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات، ومع انتهاء التحقيقات بالقضية، أمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبتهم فطعن المتهمون أمام محكمة النقض لتصدر حكمها المتقدم.

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وائل لطفي

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