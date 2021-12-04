نرصد خلال التقرير التالي تفاصيل حلقة ياسمين عبدالعزيز مع مني الشاذلي برفقة زوجها أحمد العوضي وننشر التفاصيل خلال التقرير التالي، بعد غد إذاعة برومو الحلقة الرسمية تمهيدا لعرض الحلقة اليت ينتظرها عدد كبير من محبي ياسمين والعوضي.

تفاصيل حلقة ياسمين عبدالعزيز مع مني الشاذلي

يبحث الكثير من محبي ومتابعي النجوم عن تفاصيل حلقة ياسمين عبدالعزيز مع مني الشاذلي برفقة زوجها أحمد العوضي بعد انتشار مجموعة من الصور التي تروج للحلقة بعد انتشار البرومو الرسمي على الصفحة الرسمية لقناة سي بي سي على موقع فيس بوك.

مواعيد حلقة ياسمين عبدالعزيز مع مني الشاذلي

يظهر الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في حلقة جديدة من برنامج معكم منى الشاذلي قريبا وفقا لما اعلنته الصفحة الرسمية للبرنامج ومن المتوقع عرضه يومي الخميس والجمعة من الأسبوع القادم، بعد انتهاء الحملة الترويجية للبرنامج بحلقته الجديدة والتي من المتوقع أن يحصل البرنامج عل مشاهدات عالية حيث تعد الحلقة هي الظهور الأول للنجمة ياسمين عبد العزيز بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية.

إفيهات ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي مع منى الشاذلي

وخلال الحلقة وفقا للبرومو لم تخل الحلقة من الإفيهات من الطرفين حيث رصد البرومو إفيهات ومقولات لأحمد العوضي وقال فيها “أهلا يا بطل - هنكسر الدنيا - هنقول أيه.. هشتكي أقول أيه - رجعت أهو وحش الكون - شريك حياتك عاجز إن إنت تساعده - أنا سترت.. لكن إنتي ما بتستريش - اللي قلب خفيف رزقه ضعيف - وحش الكون ما بيتشالش”.

يهمك أيضًا | فى أول ظهور لها ياسمين عبدالعزيز تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

بينما رصد البرومو إيفيهات ومقولات ياسمين حيث قالت، “أهلا أهلا يا أستاذ أحمد - اللي حصل حصل.. أنا ست فرفوشة - ممكن أقول أنا عادي يا خويا - فضلت تقول وحش الكون.. لحد ما كنت هسيب الكون كله وأروح - كان عاوز الناس تدعيلي - هدي دنيتك - يا تذكر يا تشيلني”.