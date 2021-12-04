السبت 04 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل حلقة ياسمين عبدالعزيز مع مني الشاذلي برفقة زوجها أحمد العوضي

ياسمين والعوضي في
ياسمين والعوضي في معكم

نرصد خلال التقرير التالي تفاصيل حلقة ياسمين عبدالعزيز مع مني الشاذلي برفقة زوجها أحمد العوضي وننشر التفاصيل خلال التقرير التالي، بعد  غد إذاعة برومو الحلقة الرسمية تمهيدا لعرض الحلقة اليت ينتظرها عدد كبير من محبي ياسمين والعوضي.

تفاصيل حلقة ياسمين عبدالعزيز مع مني الشاذلي 

يبحث الكثير من محبي ومتابعي النجوم عن تفاصيل حلقة ياسمين عبدالعزيز مع مني الشاذلي برفقة زوجها أحمد العوضي بعد انتشار مجموعة من الصور التي تروج للحلقة بعد انتشار البرومو الرسمي على الصفحة الرسمية لقناة سي بي سي على موقع فيس بوك.

مواعيد حلقة ياسمين عبدالعزيز مع مني الشاذلي

يظهر الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في حلقة جديدة من برنامج معكم منى الشاذلي قريبا وفقا لما اعلنته الصفحة الرسمية للبرنامج ومن المتوقع عرضه يومي الخميس والجمعة من الأسبوع القادم، بعد انتهاء الحملة الترويجية للبرنامج بحلقته الجديدة والتي من المتوقع أن يحصل البرنامج عل مشاهدات عالية حيث تعد الحلقة هي الظهور الأول للنجمة ياسمين عبد العزيز بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية.

إفيهات ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي مع منى الشاذلي

وخلال الحلقة وفقا للبرومو لم تخل الحلقة من الإفيهات من الطرفين حيث رصد البرومو إفيهات ومقولات لأحمد العوضي وقال فيها “أهلا يا بطل  - هنكسر الدنيا - هنقول أيه.. هشتكي أقول أيه -  رجعت أهو وحش الكون - شريك حياتك عاجز إن إنت تساعده -  أنا سترت.. لكن إنتي ما بتستريش  - اللي قلب خفيف رزقه ضعيف - وحش الكون ما بيتشالش”.

يهمك أيضًا | فى أول ظهور لها ياسمين عبدالعزيز تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

بينما رصد البرومو إيفيهات ومقولات ياسمين حيث قالت، “أهلا أهلا يا أستاذ أحمد -  اللي حصل حصل.. أنا ست فرفوشة -  ممكن أقول أنا عادي يا خويا  - فضلت تقول وحش الكون.. لحد ما كنت هسيب الكون كله وأروح - كان عاوز الناس تدعيلي - هدي دنيتك  - يا تذكر يا تشيلني”.

شاهد برمو حلقة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي فى برنامج معكم مني الشاذلي

ياسمين عبدالعزيز منى الشاذلي أحمد العوضي حلقة ياسمين عبدالعزيز مع مني الشاذلي التقرير العوضي تفاصيل حلقة ياسمين عبدالعزيز مع مني الشاذلي مواعيد حلقة ياسمين عبدالعزيز مع مني الشاذلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

الرئيس السيسى يحضر اختبارات كشف الهيئة بأكاديمية الشرطة

انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

وزير النقل يكشف تفاصيل «أضخم صفقة» فى تاريخ السكة الحديد

حقيقة تسجيل أول حالة لمتحور أوميكرون فى مصر

قرار عاجل من «التربية والتعليم» قبل انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

عفاف السيد

الموالد.. طقوس واحتفالات من المعابد إلى المقامات

صفاء النجار

من يتألم أعمق يصمت أكثر فى ركن من المحطة

ماجد حبته

الانحطاط.. تاريخ هولندا وحاضرها

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا «رجال الظل»

محمد الطويل

سنوات الفرص القادمة

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب «إيديكس»

صور

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

جنازة أدهم السلحدار

محطة تل أبيب

المزيد

أوليانوف يدعو إسرائيل إلى الحوار حول منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل

فلسطين تشارك فى اجتماعات برلمانات دول حوض المتوسط

الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على مراكب الصيادين ببحر غزة