ناجي شعيب وفايد عبد العزيز في أمسية شعرية غنائية بنادي أدب آفاق

عشاق ومحبو الشعر والغناء على موعد، في السادسة من مساء غدٍ الأحد، مع أمسية شعرية غنائية للشاعر ناجي شعيب والموسيقار فايد عبد العزيز، في نادي أدب آفاق اشتراكية.

يحضر الأمسية نخبة من الكتاب والمبدعين وأعضاء نادي الأدب، ويتخللها إطلالة نقدية عن مشوار ناجي شعيب يقدمها الشاعر والناقد أسامة فرحات، فيما يدير الأمسية الشاعر مصطفى الجارحي، بحضور الروائية والكاتبة الصحفية بهيجة حسين المشرف العام على أنشطة نادي الأدب.

يذكر أن الشاعر ناجي شعيب من مواليد 1950 بالمحلة الكبرى، وصدرت له عدة دواوين منها: الطمي والبيوت العالية ـ نقوش آدمية ـ صوت الرجوع ـ غنمة في حجر صيادها ـ صندوق الشوار ـ نسيان وكدب وصدق ـ لحظة الصدق الوحيدة ـ الحنين اللي فات ـ حمام بلدي ـ صدى صوت ـ الفضفضات.

وينتمي فايد عبد العزيز إلى الموسيقى الشرقية الأصيلة ويتوسل بها فيما يقدمه من ألحان وينتقي أغانيه بحرص شديد ومنها للشعراء: فؤاد حداد وفؤاد حجاج وأحمد علي ومصطفى الجارحي وحمدي موسى ومصطفى مقلد وآخرين.

يشار إلى أن نادي أدب آفاق اشتراكية كائن في 3 شارع البطل أحمد عبد العزيز ـ متفرع من شارع صبري أبة علم ـ بالقرب من محطة مترو أنفاق محمد نجيب.. والرجاء الالتزام بالإجراءات الاحترازية.