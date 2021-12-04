احتفالية لإطلاق «بيمبو» على «شاهد» بحضور صنَّاعه (صور)

وسط أجواء فنية راقية، احتفت منصة "شاهد VIP" بصُنَّاع وأبطال المُسلسل الجديد "بيمبو"، بعد استضافتها لحفل استقبال خاص خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

أحمد مالك

وحضر الأمسية أبطال العمل من الفنانين الشباب وضيوف الشرف، بالإضافة لنُخبة من النجوم وأهل الصحافة والإعلام منهم: أحمد مالك، هدى المفتي، ويجز، رزان مغربي، هالة سرحان، إدوارد، سليمان عيد، محمد حفظي، إنجي المقدم، دارين حداد، سينتيا خليفة، إنجي وجدان، أمير المصري، خالد أنور، مريم الخشت، أحمد التهامي، ألفت عمر، رانيا الخواجة، وغيرهم.

ويجز

وسبق حفل الاستقبال، مرور النجوم وأهل الفن المدعوّين على السجادة الحمراء أمام عدسات أهل الصحافة والإعلام، قبل أن يقام عرض حصري للحلقة الأولى من مُسلسل "بيمبو"، الذي سيبدأ عرضه على منصة "شاهد VIP" خلال الشهر الحالي.

هدى المفتي

تفاصيل مسلسل «بيمبو»

مُسلسل "بيمبو"، تدور أحداثه في أجواء مليئة بالإثارة والغموض، وهو مسلسل درامي يتكون من 8 حلقات فقط، ويدور في إطار تشويقي حول عالم المخدرات، إذ يلعب أحمد مالك دور ديلر، ويعتبر المسلسل هو العمل الأول للمطرب «ويجز» في عالم التمثيل، وتدور قصة العمل حول مجموعة من الشباب الذين يتورطون فى العديد من المشكلات ومنهم من يقبل على تعاطي المخدرات مما يعرضهم للعديد من المشكلات التى تشكل خطر على حياتهم.

ويجز وأحمد مالك

وتنطلق أولى حلقات مسلسل «بيمبو»، الذي يخوض بطولته الفنان أحمد مالك وويجز، يوم 21 ديسمبر المقبل عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

سليمان عيد

رزان مغربي

ويُعرض مُسلسل "بيمبو" حصرياً على "شاهد VIP" خلال شهر ديسمبر الجاري.