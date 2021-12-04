السبت 04 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط ديلر مخدرات بأسيوط بحوزته أفيون وحشيش وميزان حساس

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الداخلية من ضبط كميات من المواد والأقراص المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بأسيوط بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.

 و أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة المركز، بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة – ميزان حساس - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

حشيش مواد مخدرة المعمل الجنائي أمن وزارة الداخلية مديرية أمن تعاطى السجن المؤبد أمن أسيوط مكافحة الجريمة متعاطي المخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

وزير النقل يكشف تفاصيل «أضخم صفقة» فى تاريخ السكة الحديد

حقيقة تسجيل أول حالة لمتحور أوميكرون فى مصر

قرار عاجل من «التربية والتعليم» قبل انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى

محامى رشوان توفيق يطالب ابنته برد وديعة بقرابة مليون جنيه

توقعات بزيادة نسبة تجارة الأرز على المستوى العالمي إلى 5.6%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

عفاف السيد

الموالد.. طقوس واحتفالات من المعابد إلى المقامات

صفاء النجار

من يتألم أعمق يصمت أكثر فى ركن من المحطة

ماجد حبته

الانحطاط.. تاريخ هولندا وحاضرها

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا «رجال الظل»

محمد الطويل

سنوات الفرص القادمة

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب «إيديكس»

صور

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

جنازة أدهم السلحدار

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تشارك فى اجتماعات برلمانات دول حوض المتوسط

الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على مراكب الصيادين ببحر غزة

إسرائيل تسجل 7 إصابات بـ «أوميكرون» وتشتبه في 27 حالة أخرى