ضبط ديلر مخدرات بأسيوط بحوزته أفيون وحشيش وميزان حساس

تمكنت الداخلية من ضبط كميات من المواد والأقراص المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بأسيوط بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.

و أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة المركز، بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة – ميزان حساس - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.