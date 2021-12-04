السبت 04 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هيئة الدواء المصرية تطلق مبادرة «معا نحو دواء آمن»

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تدشين مبادرة تحت عنوان "معا نحو دواء آمن"، بهدف المساهمة في تطوير الرعاية الصيدلية، بالصيدليات العامة في مصر لتطبيق أنشطة اليقظة الصيدلية؛ مما يضمن الحصول على دواء آمن للمرضى.

وكذلك تعزيز خدمات الصيدليات العامة لتقديم خدمة استقبال بلاغات الآثار الجانبية للأدوية؛ من خلال رفع مستوى الأداء الفني للصيادلة، وتقديم دواء أو مستلزم طبي آمن للمريض المصري، وتدشين مجموعة مركز اليقظة الدوائية المصري" Community Club EPVC"، والتي تضم الصيدليات الرائدة في تطبيق أنشطة اليقظة الصيدلية.

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جانب من المؤتمر

وشمل حفل الافتتاح كلمة لكل من الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور رشا زيادة مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير وتنمية القدرات، والدكتور شيرين عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، عن دور الهيئة في تعزيز دور الرعاية الصيدلية في مصر نحو تطبيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

كما تناولت الافتتاحية توفير دواء آمن وفعال للمريض المصري، وأهمية دور اليقظة الدوائية في ضمان سلامة الأدوية في السوق المصري، وتعزيز دور الصيدليات العامة بمصر نحو تقديم خدمة اليقظة الدوائية للمريض، وخلق سبل تواصل مستمرة بين هيئة الدواء والصيدليات العامة.

يأتي ذلك انطلاقا من رؤية هيئة الدواء المصرية لتطوير الخدمات الصيدلية المقدمة للمريض المصري، ورفع الكفاءة المهنية للصيدلي المصري، بما يضمن تطبيق أعلى مستويات الرعاية الصيدلية، وبما يحقق أمان وسلامة المريض، ويتوافق مع تحقيق رؤية مصر ً2030 واستنادا للمرجعيات العالمية.

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جانب من المؤتمر

كما تهدف هيئة الدواء المصرية؛ لرفع مستوى الخدمات الصيدلية بمصر والارتقاء بمستوى مهنة الصيدلة، وخلق فرص تنافسية جديدة للصيدليات العامة؛ من أجل تقديم خدمة أفضل لسلامة المريض، ودعم الصيدليات العامة بتطبيق أنشطة آمان الدواء العالمية.

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وائل لطفي

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