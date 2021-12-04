محمد صلاح فى حوار خاص لبرنامج «الحكاية» مع عمرو أديب.. الأربعاء والخميس

بعد إعداد استغرق عدة أشهر، وفي ظهور تليفزيوني خاص من مدينة ليفربول الإنجليزية، يستضيف برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب - في حلقتين متتاليتين - اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، نجم نادي "ليفربول" الإنجليزي.

محمد صلاح في برنامج الحكاية مع عمرو أديب

مواعيد حلقة محمد صلاح في برنامج الحكاية

وتُعرض الحلقات الخاصة مع محمد صلاح، بداية من غد الأحد، على منصة "شاهد" المفتوحة.

وتُعرض الحلقات على شاشة "MBC مصر" الأربعاء والخميس المُقبلين في تمام التاسعة مساءً، حيث يتحدث نجم "ليفربول"، في حوار شامل حول رحلته الاحترافية، والشعبية الجارفة التي يتمتع بها في إنجلترا، ومشاركته مع منتخب مصر، وأبرز مشروعاته وخططه المُقبلة.

محمد صلاح في برنامج الحكاية مع عمرو أديب

ويقدم برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، مُتابعات يومية للشأن العام المصري والعربي، وتُعرض حلقاته من الجمعة إلى الإثنين على شاشة "MBC مصر".