مصرع طفل وإصابة شقيقه سقط عليهما حائط في قنا

لقي طفل مصرعه، وأصيب شقيقه، في حادث سقوط حائط عليهما بمركز قوص جنوبي قنا، فيما قد أخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، من غرفة العمليات بمصرع كريم مجدي أحمد، 6 أعوام، وإصابة شقيقه علي، 3 أعوام في حادث سقوط حائط عليهما بمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

فيما قد انتقل فريق من النيابة العامة، وذلك لمعاينة مكان الواقعة، وذلك بحضور أسرة الأطفال.

تم نقل الجثة إلى مستشفى قوص، وتحويل المصاب إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكان قد لقي طالب مصرعه وأصيب اثنين آخرين، منذ أيام قليلة، في حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة ميكروباص، أثناء عودتهم من المدرسة بقرية الحلفاية في نجع حمادي شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع عبدالله محمود، 11 عامًا، وإصابة علي حماده ابوالفضل، 11 عامًا، ويوسف محمد حسن، 11 عامًا، في حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة ميكروباص، أثناء عودتهم من المدرسة بقرية الحلفاية في نجع حمادي.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وأيضا كان قد 3 موظفين بالبنك الأهلي ، منذ أيام، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بفرشوط.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، بإصابة عبد الرحمن السيد هلباوي، 27 عاما، و محمد أحمد علي، 27 عاما، و محمد اسماعيل أحمد، 30 عاما في حادث انقلاب سيارة ملاكي بفرشوط

تم نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزي، لتلقي العلاج اللازم، تحت اشراف الدكتور ضياء الدين محمد، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.