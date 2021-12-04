السبت 04 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» توجه حملات توعية من خطر المخدرات بالمدارس

الإدارة العامة لمكافحة
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

عقدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، عدة لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية مرحلتي «الإعدادية، الثانوية» للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، خاصة المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على تلك الفئة العمرية.

كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق تعاطيها، ووسائل الوقاية منها.

يأتى ذلك في إطار حرص كافة أجهزة وزارة الداخلية، على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات، ولاقت تلك المبادرة، إشادة واستحسان من العاملين بأوساط التربية والتعليم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

وزير النقل يكشف تفاصيل «أضخم صفقة» فى تاريخ السكة الحديد

حقيقة تسجيل أول حالة لمتحور أوميكرون فى مصر

محامى رشوان توفيق يطالب ابنته برد وديعة بقرابة مليون جنيه

انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

قرار عاجل من «التربية والتعليم» قبل انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى

عالمة آثار: مقبرة كليوباترا ستحدث طفرة كبيرة فى قطاع السياحة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

عفاف السيد

الموالد.. طقوس واحتفالات من المعابد إلى المقامات

صفاء النجار

من يتألم أعمق يصمت أكثر فى ركن من المحطة

ماجد حبته

الانحطاط.. تاريخ هولندا وحاضرها

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا «رجال الظل»

محمد الطويل

سنوات الفرص القادمة

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب «إيديكس»

صور

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

جنازة أدهم السلحدار

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تشارك فى اجتماعات برلمانات دول حوض المتوسط

الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على مراكب الصيادين ببحر غزة

إسرائيل تسجل 7 إصابات بـ «أوميكرون» وتشتبه في 27 حالة أخرى