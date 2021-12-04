«الداخلية» توجه حملات توعية من خطر المخدرات بالمدارس

عقدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، عدة لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية مرحلتي «الإعدادية، الثانوية» للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، خاصة المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على تلك الفئة العمرية.

كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق تعاطيها، ووسائل الوقاية منها.

يأتى ذلك في إطار حرص كافة أجهزة وزارة الداخلية، على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات، ولاقت تلك المبادرة، إشادة واستحسان من العاملين بأوساط التربية والتعليم.