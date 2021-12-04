لمواجهة الشيخوخة.. أهم 5 أطعمة يجب إدراجها في نظامك الغذائي

الشيخوخة هي عملية طبيعية، ولكن تتغير معها متطلبات الجسم، لهذا السبب يوصي الخبراء بإدراج الأطعمة المغذية في نظام غذائي واحد والتخلص من الوجبات السريعة.

ويقدم موقع "indianexpress"، قائمة بأهم خمسة أطعمة غنية بالمغذيات والتي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي يوميًا.

مرق العظام

يحتوي مرق العظام على مزيج غني من العناصر الغذائية مثل الكولاجين والجليسين والجيلاتين والبرولين والجلوتامين والأرجينين، ويساعد الكولاجين في الحفاظ على صحة الجلد لأنه يوفر السلامة الهيكلية ويساعد أيضًا في تقوية العظام، والجيلاتين يساعد العظام على العمل بسلاسة دون احتكاك، كما أنه يساعد المفاصل المثقلة بالأعباء على العمل على النحو الأمثل لأنه يوفر اللبنات الأساسية اللازمة لتكوين عظام قوية وكثافة.

البيض

يحتوي صفار البيض على باقي العناصر الغذائية الأساسية مثل الدهون الصحية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ويعد البيض أحد أرخص أشكال البروتين الحيواني والمتاحة بسهولة، بينما يحتوي بياض البيض على حوالي 60 في المائة من البروتين الحيواني عالي الجودة، فإن صفار البيض مليء بالدهون الصحية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

الكبد

يعد أحد أكثر الأطعمة كثافة بالمغذيات التي تحدث بشكل طبيعي، ويحتوي على فيتامين أعلى كثافة من فيتامين (أ)، ويحتوي الكبد وأغذية الأعضاء الأخرى على كمية عالية من حمض الفوليك والحديد وفيتامين ب وفيتامين (أ) والنحاس، وحصة واحدة من الكبد تكفي لتلبية الاحتياجات الغذائية اليومية والحد من خطر نقص التغذية.

لحم الضأن والدجاج والمأكولات البحرية

البروتينات الغذائية هي اللبنات الأساسية لجسمنا، فعلى الرغم من اختلاف مدارس الفكر والآراء المتناقضة، فقد أثبتت الأبحاث أن البروتين الحيواني يمثل أعلى عامل من عوامل التوافر البيولوجي، متقدمًا على البروتينات النباتية، وهذا يعني أن البروتينات الحيوانية هي أسهل أشكال البروتينات التي يسهل استيعابها وهضمها بالنسبة للإنسان.

السمن والزبدة وزيت جوز الهند

السمن والزبدة وزيت جوز الهند خالية من المكونات الالتهابية، وتساعد هذه الدهون الجيدة في الحفاظ على سلامة الخلايا الأساسية، وهو ما يحتاجه جسمك مع تقدمك في العمر، حيث تساعد هذه الدهون أيضًا على توهج بشرتك، مما يجعلها أكثر نضارة وشبابًا ومشدودة.

فواكه موسمية

إن تضمين الفواكه الموسمية في نظامنا الغذائي اليومي يمتد إلى عدد من الفوائد الصحية للجسم، فهي مصدر كبير للعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لديهم الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، كما تعد الفواكه خيارًا مثاليًا بديلًا للحلوى.