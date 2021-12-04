السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شقيقتين فى انهيار منزل من 3 طوابق بأسيوط

انهيار منزل
انهيار منزل

لقيت شقيقتان بأسيوط مصرعهما فى حادث انهيار منزل بقرية بنى مجد التابعة لمركز منفلوط.

وتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزل بقرية بنى مجد دائرة المركز وأنباء عن وقوع ضحايا تحت الأنقاض.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف وقوات الحماية المدنية وبالمعاينة والفحص تبين انهيار منزل قديم مكون من ثلاثة طوابق ملك "عادل عبد الحميد" كما تبين أن المنزل منهار بالكامل.

وتمكن قوات الحماية المدنية والإنقاذ من انتشال شقيقتين جرى انتشالها جثث هامدتين من تحت الأنقاض وهما كلا من "هبه عادل عبد الحميد وجنا عادل عبد الحميد".

وكشفت التحريات التى قام بها فريق مباحث المركز أن المنزل مشيد بالنظام القديم وبدون أعمدة وفور شعور أصحاب المنزل بوقوع الانهيار لاذوا بالفرار للخارج عدا شقيقتين لم يتمكنا من الهروب.

جرى نقل الجثتين للمستشفى المركزى وجارى رفع الأنقاض وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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