السبت 04 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1245 مخالفة مرورية بالجيزة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء رجب عبد العال، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملات مرورية بقيادة اللواء محمد نصر لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بكافة الطرق والمحاور خلال 24 ساعة، وتمكنت من ضبط 1245 مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت الحملة تحت إشراف العميد عادل هندي رئيس مباحث المرور بالجيزة خلال 24 ساعة، عن ضبط 265 انتظار خاطئ، و547  بدون قيادة، و987 بدون تسيير، و745 متنوع، 841 نموذج 125، و847 مطالع ومنازل «موقف عشوائي» و315 عكس الاتجاه، 815 عدم استخدام حزام الأمان، 245 حملة السرفيس، 325 التصالح الفوري 947 ملصقات ومعلقات، و126 زجاج فاميه، و328  تجاوز السرعة المقررة قانونًا بالرادار، تم تحرير محضر وإخطار النيابة المختصة.

وحدد قانون المرور، عقوبات صارمة للمخالفات المرورية التي لا يُسمخ فيها بالتصالح، وأن تغليظ العقوبات على المخالفين الهدف منه الحد من كوارث المرور والحوادث المروعة التي تحدث بشكل مستمر على الطرق في مشهد مؤلم لنزيف الأسفلت، وساهمت تلك الإجراءات في السنوات الأخيرة في الحد من الحوادث.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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