السبت 04 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تسجل 33 ألف إصابة جديدة بكورونا و1215 وفاة

كورونا في روسيا
كورونا في روسيا

سجلت روسيا 32 ألفا و974 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 9 ملايين و769 ألفا و11 إصابة.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا - وفق ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم /السبت/ - ارتفاع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 280 ألفا و72 شخصا بعد تسجيل وفاة 1215 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتشهد روسيا، في الفترة الأخيرة، تزايدا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات اليومية، جراء "كوفيد 19"؛ ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من حدة تفشي الفيروس.

فيما أعلنت روسيا عن الاشتباه بإصابة حالتين بمتحور فيروس كورونا، لراكبين اثنين عادا على متن رحلة خاصة، اليوم الجمعة، من جنوب إفريقيا.

وذكرت هيئة حماية المستهلك الروسية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية، أن نتيجة اختبار «PCR» إيجابية لدى الراكبين وتم إيداعهما بالحجر الصحي.

كانت منظمة الصحة العالمية، قد قررت عقب اجتماع طارئ، تصنيف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا مؤخراً، على أنها "مقلقة".

فيما أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، عن تراجع الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد- 19" في روسيا، مضيفًا "نحن معا: إن الموجة الأخيرة للإصابات بفيروس كورونا آخذة في الانخفاض حاليا، وفعليا يقترب عدد الحالات، التي يتم التعامل معها، من 900 ألف حالة". 

من جانبها، أعلنت رئيسة الهيئة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك "روس بوتريبنادزور"، آنا بوبوفا، أنه جرى في نهاية شهر نوفمبر الماضي تسجيل انخفاض في معدل الإصابات بكورونا بنسبة تجاوزت الـ20 بالمئة، مشددة على أن موجات جديدة للعدوى متوقعة. 

موسكو كورونا روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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