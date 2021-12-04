وفاة الدكتور هاني رسلان متأثرًا بإصابته بكورونا

توفي الدكتور هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، اليوم السبت، متأثرًا بتداعيات إصابته بفيروس كورونا.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت الدكتورة أماني الطويل مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبيرة في الشؤون الأفريقية.

وكتبت أماني، عبر "فيسبوك": "فقد مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الزميل الأستاذ هاني رسلان متأثرًا بتداعيات اللعين كورونا".

وأضافت "نعزي أنفسنا، وأهله ومحبيه وأصدقاءه، ونذكر للفقيد عظيم عمله ومجهوده لخدمة قضايا وطنه، وقضايا وادي النيل، خصوصًا دراسات الشؤون السودانية، وندعو له بالرحمة والمغفرة وأن يمن عليه الله سبحانه وتعالى بفسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".