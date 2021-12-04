السبت 04 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 80 قضية متنوعة فى حملة تموينية بالجيزة

قضية فى حملة تموينية
قضية فى حملة تموينية

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون، فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.

وأسفرت جهود الحملة بقيادة العميد وليد العشري رئيس مباحث التموين بالجيزة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 80 قضايا تموينية، تنوعت من بين 11 عدم حمل شهادة صحية و14 عدم الإعلان عن أسعار و17 إدارة منشأة بدون ترخيص و13 بيع بأزيد من السعر الرسمي و15 إنتاج خبز ناقص الوزن و12 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

وزير النقل يكشف تفاصيل «أضخم صفقة» فى تاريخ السكة الحديد

حقيقة تسجيل أول حالة لمتحور أوميكرون فى مصر

قرار عاجل من «التربية والتعليم» قبل انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 4-12-2021

لحظة وصول «سفاح الإسماعيلية» للمحكمة (صور)

حبس سيدة حاولت إدخال مخدرات فى الطعام لنجلها السجين بالخانكة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

عفاف السيد

الموالد.. طقوس واحتفالات من المعابد إلى المقامات

صفاء النجار

من يتألم أعمق يصمت أكثر فى ركن من المحطة

ماجد حبته

الانحطاط.. تاريخ هولندا وحاضرها

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا «رجال الظل»

محمد الطويل

سنوات الفرص القادمة

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب «إيديكس»

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

صور

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

جنازة أدهم السلحدار

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على مراكب الصيادين ببحر غزة

إسرائيل تسجل 7 إصابات بـ «أوميكرون» وتشتبه في 27 حالة أخرى

تسجيل 4 حالات جديدة بمتحور «أوميكرون» فى إسرائيل