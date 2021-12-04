ضبط 80 قضية متنوعة فى حملة تموينية بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون، فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.

وأسفرت جهود الحملة بقيادة العميد وليد العشري رئيس مباحث التموين بالجيزة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 80 قضايا تموينية، تنوعت من بين 11 عدم حمل شهادة صحية و14 عدم الإعلان عن أسعار و17 إدارة منشأة بدون ترخيص و13 بيع بأزيد من السعر الرسمي و15 إنتاج خبز ناقص الوزن و12 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.