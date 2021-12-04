تداول 992 طن بضائع عامة ومتنوعة و277 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 992 طن بضائع عامة ومتنوعة، و277 شاحنة و41 سيارة، شملت حركة الصادرات 328 طن بضائع عامة و41 شاحنة و1 سيارة ملاكي.

وبحسب بيان موانئ البحر الأحمر، شملت حركة الواردات 564 طن بضائع عامة و236 شاحنة و40 سيارة ملاكي وتتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ.

كما استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 107 شاحنات و36 سيارة ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 84 شاحنة، وغادرت السفينة "إدفو" فارغة متجهة إلى رومانيا.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء، حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 564 طن و4 ملاكي وتصدير 41 شاحنة بحمولة 328 طن و1 سيارة ملاكي.