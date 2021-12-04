وزير الأوقاف: إنجازات ذوي الهمم قوة إضافية للمجتمع وقدوة لغيرهم

صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن إنجازات ذوي الهمم قوة إضافية للمجتمع وقدوة لغيرهم، وهو ما أبرزته الوزارة في أحد إصداراتها في سلسلة "رؤية" للنشء التي تصدر بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهو كتاب: "القفز فوق الصعاب" للكاتب الكبير أحمد سويلم.

وأوضح أن وزارة الأوقاف، تولي اهتمامًا كبيرًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعدهم إضافة قوية للمجتمع، وتؤكد أن حسن رعايتهم واجب ديني ووطني وإنساني.

وقدم وزير الأوقاف، ملخصًا لبعض ما قامت به الوزارة في أداء رسالتها تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة.

أولًا: البر

بلغ إجمالي ما تم صرفه لذوي الاحتياجات الخاصة من الموارد الذاتية للوزارة، 90 مليون جنيه على النحو التالي:

- تم صرف ٢٠ مليون لمبادرة "نور حياة" للإبصار.

- تم صرف ٢٠ مليون لصندوق الاستثمار الخيري الخاص بذوي الإعاقة.

- تم صرف ٥٠ مليون لصندوق عطاء المخصص لدعم ذوي القدرات الخاصة وتحدي الإعاقة من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن.

ثانيًا: التعيينات

قامت الوزارة بتعيين عدد (47) إمامًا، وعدد (223) عاملًا من ذوي الاحتياجات الخاصة في الفترة من 2018 إلى 30 يونيو 2020.

ثالثًا: ترجمة خطبة الجمعة إلى لغة الإشارة

تقوم الوزارة بنشر خطبة الجمعة أسبوعيًّا مرئية بلغة الإشارة؛ خدمةً لذوي القدرات الخاصة من الصم، وذلك منذ فبراير 2019، ويتم نشر ذلك على نطاق واسع من خلال موقع وزارة الأوقاف، وقنوات الوزارة على اليوتيوب، وصفحات التواصل الاجتماعي بموقع "فيسبوك"، كما يتم ترجمتها حية من خلال مترجمي لغة الإشارة ببعض المساجد الكبرى.

رابعًا: المساجد الميسرة

يتم مراعاة عمل (رامب) بجوار المداخل للتيسير على متحدي الإعاقة في استخدام الكراسي المتحركة، وكذلك بعض دورات المياه التي تناسبهم، وذلك في جميع المساجد والمشروعات الجديدة التي تنفذها وتشرف عليها وزارة الأوقاف.

خامسًا: مسابقات الأوقاف المحلية والعالمية للقرآن الكريم

1. في يوليو 2014، تم إعلان أسماء (14) فائزًا من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة الذهنية في مسابقة الأوقاف لحفظ القرآن الكريم.

2. في يونيو 2015، تم إعلان أسماء (4) فائزين في مسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة (الإعاقة الذهنية) في حفظ القرآن الكريم.

3. في إطار إعلان عام 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الدولة لهم، تم إعلان أسماء (27) فائزًا في مسابقة القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة.

4. في مارس 2019، تم إعلان أسماء (31) فائزًا في مسابقة الأوقاف لحفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة.

5. في يونيو 2019، تم الإعلان عن فتح باب التقدم للمسابقة المحلية الكبرى في حفظ القرآن الكريم، وتم تخصيص الفرع الرابع منها لذوي الاحتياجات الخاصة وأسفرت النتيجة عن فوز عدد (25) متسابقًا.

6. في إبريل 2021، تم الإعلان عن فتح باب التقدم للمسابقة الرمضانية للقرآن الكريم وفهم معانيه، وتم تخصيص الفرع الثالث لذوي الهمم والقدرات الخاصة، وأسفرت النتيجة عن فوز عدد (78) متسابقًا.

7. تم تخصيص الفرع الرابع في المسابقة العالمية الثانية والعشرين والتي أُقيمت خلال الفترة من 18 إلى 23 إبريل 2015، لذوي الاحتياجات الخاصة، وأسفرت النتيجة عن فوز عدد (10) متسابقين.

8. تم تخصيص الفرع الرابع في المسابقة العالمية الثالثة والعشرين والتي أُقيمت خلال الفترة من 10 إلى 14 إبريل 2016، لذوي الاحتياجات الخاصة، وأسفرت النتيجة عن فوز عدد (5) متسابقين.

9. تم تخصيص الفرع الرابع في المسابقة العالمية الثامنة والعشرين والتي سوف تقام خلال الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر الجاري، لذوي الاحتياجات الخاصة، ومرشح لها عدد (8) متسابقين.

سادسًا : إصدارات «الأوقاف»

أصدرت وزارة الأوقاف كتابًا ضمن سلسلة (رؤية) للنشء بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب بعنوان: "القفز فوق الصعاب" للكاتب الكبير الأستاذ أحمد سويلم، عرض خلاله نماذج متميزة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين قدموا للبشرية ما لم يقدمه غيرهم على مستوى العالم، ويتم حاليًا ترجمته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.