وزير النقل يكشف تفاصيل «أضخم صفقة» فى تاريخ السكة الحديد

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبحضور المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكك الحديدية، اجتماعا موسعاً مع سيرجيو كوربانوف، الرئيس التنفيذي لشركة ترانسماش هولدينج مصر الممثل للتحالف الروسي المجري المورد لصفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب، والتي تعد الصفقة الأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، للاتفاق على اللمسات النهائية لتقديم الدعم الفني شامل توريد قطع الغيار والتدريب لمدة ١٢ سنة لكافة عربات الصفقة.

وبحسب بيان لوزارة النقل اليوم، يتضمن الاتفاق بين هيئة السكك الحديدية وشركة "ترانسماش هولدينج" توفير الدعم الفني بواسطة 20 خبيرا من شركة "ترانسماش هولدنج بورش" لتدريب المهندسين والعاملين المصريين على كافة أعمال الصيانات والعمرات بما فيها العمرة الجسيمة للعربات وكذلك إنشاء شركة ورشة صيانة حديثة بمنطقة أبوزعبل التابعة لهيئة السكك الحديدية وإمدادها بكافة المعدات الحديثة اللازمة لصيانة عربات الركاب التي ستقوم الشركة بتوريدها.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن هذا الاتفاق يهدف الى ضمان استمرار تشغيل عربات الركاب بكفاءة عالية واستمرار تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب، لافتاً إلى أن وزارة النقل تقوم بتوقيع عقود الصيانة لكافة التعاقدات الحديثة في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة ترتكز على 5 محاور لتطوير منظومة السكك الحديدية والتي يأتي في مقدمتها تطوير وتحديث كافة الورش لرفع معدلات السلامة والأمان وضمان كفاءة التشغيل اليومي للوحدات المتحركة وانتظام جداول التشغيل.

جدير بالذكر أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.