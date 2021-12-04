انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على جميع أنحاء البلاد خلال الـ72 ساعة القادمة، من اليوم السبت حتى الإثنين المقبل.

وجاء في بيان الهيئة، أنه يتوقع حدوث انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، مع سقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة 70%، وتعرض مدينة الإسكندرية لـ«نوة قاسم».

وأوضحت الهيئة، أن سيكون هناك شوائب عالقة نهارا على محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، والتي تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من البلاد مع وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة.

السبت 4 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى: العظمى 22 والصغرى 19.

الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 20 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 22 والصغرى 19.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 17.

الأحد 5 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى: العظمى 23 والصغرى 19.

الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 21 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 21 والصغرى 19.

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 16.

الإثنين 6 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى: العظمى 22 والصغرى 19.

الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 20 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 22 والصغرى 19.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 17.

