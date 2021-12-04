فيسبوك ماسنجر يختبر ميزة جديدة للمدفوعات

تختبر فيسبوك ماسنجر ميزة المدفوعات المشتركة "Split Payments" الجديدة التي تقدم طريقة للمستخدمين لمشاركة تكلفة الفواتير والنفقات من خلال التطبيق.

وذكر موقع "تك كرانش" التقني أن الميزة الجديدة هي طريقة "مجانية وسريعة" للتعامل مع الشؤون المالية من خلال ماسنجر.. ويتم طرح الميزة الجديدة الأسبوع المقبل للمستخدمين في الولايات المتحدة، ولاستخدام ميزة المدفوعات المشتركة، يحتاج المستخدمون إلى النقر فوق زر "البدء" في دردشة جماعية أو مركز المدفوعات في ماسنجر. وتتيح الميزة تقسيم الفاتورة بالتساوي أو تعديل مبلغ المساهمة لكل فرد في الدردشة الجماعية، إما مع أو بدون تضمينك.

فيما ألغى موقع "فيسبوك" نظام التعرف على الوجوه وحذف مليار بصمة وجه، كما أعلنت الشركة الأم، استجابة لمخاوف جدية بشأن الخصوصية.

وجاء هذا الإعلان فيما تواجه شبكة التواصل الاجتماعي واحدة من أسوأ أزماتها على الإطلاق مع تسريب وثائق داخلية إلى صحفيين ونواب أمريكيين وهيئات أمريكية ناظمة.وقالت الشركة الأم "ميتا" في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية : "هناك

الكثير من المخاوف بشأن تقنية التعرف على الوجوه في المجتمع، وما زالت الهيئات الناظمة في طور تقديم مجموعة واضحة من القواعد التي تحكم استخدامها".

وأضاف البيان: "وسط حالة عدم اليقين المستمرة هذه، نعتقد أن اقتصار استخدام تقنية التعرف على الوجوه على مجموعة ضيقة من الحالات، أمر مناسب".

ولم توضح الشركة متى سيدخل هذا الإجراء الجديد الذي يستخدمه أكثر من ثلث رواد الموقع يوميًا، حيز التنفيذ، وأوضح البيان أن وضع حد لهذا النظام "سيؤدي إلى حذف أكثر من مليار بصمة وجه من النماذج المستخدمة".

وتواجه شبكة التواصل الاجتماعي أزمة غير مسبوقة مرتبطة بتسريب بيانات، غيّرت اسم الشركة الأم إلى "ميتا" في محاولة لتجاوز كونها شبكة اجتماعية تشوبها فضائح، وتقديم رؤيتها للواقع الافتراضي للمستقبل.