السبت 04 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابى للاتجار بالمواد المخدرة فى القليوبية

تشكيل عصابى
تشكيل عصابى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة بنها بمحافظة القليوبية حبس 5 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حازم عفت مأمور مركز شرطة بنها  بتردد مجموعة من الأشخاص على دائرة المركز لترويج المواد المخدرة على عملائهم. 

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية وتم شن حملة أمنية قادها النقيب محمد صلاح، معاون مباحث مركز شرطة بنها وتم ضبط المتهمين وهما كلا "ع م"، ا. ش"، و" ب ا"، و" ا. ج" و" ا. ج" جمعيهم عاطلين ومقيمون كفر الجزار دائرة المركز، وبحوزتهم 2.5 كيلو من مخدر الشادو، ومبلغ مالى وأسلحة بيضاء.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الأثمة، حرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز المادة المخدرة المضبوطة وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.

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وائل لطفي

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