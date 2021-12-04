حبس 27 متهمًا بحيازة مواد مخدرة فى القليوبية

أمرت نيابة القليوبية بحبس 27 متهما 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 27 عاطلا فى الخصوص والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة وطوخ وبنها وكفرشكر، وبحوزتهم 450 جراما من الهيروين المخدر و1206 جرامات من مخدر الحشيش و215 جراما من مخدر البودر و625 جراما من البانجو، و320 جرام استروكس و335 جرام شادو، و40 قرصا مخدرا.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات أقروا جميعا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.