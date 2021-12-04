حبس سيدة حاولت إدخال مخدرات فى الطعام لنجلها السجين بالخانكة

أمرت نيابة الخانكة بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطها خلال إدخال كمية من الأقراص المخدرة داخل الطعام وهاتف محمول لنجلها السجين بسجن قسم شرطة الخانكة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخانكة، يفيد تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط ربة منزل خلال أعمال تفتيش متعلقات الزائرين للمسجونين المودعين بسجن القسم، حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة وهاتف محمول.

وبالمعاينة والفحص تبين، أنه أثناء قيام "ن ح م"، 41 سنة، ربة منزل بزيارة نجلها "ع ع ع"، المحبوس احتياطيا على ذمة أحد القضايا "مخدرات" وخلال قيام ضباط المباحث بأعمال تفتيش متعلقات الزائرين للمسجونين المودعين بسجن القسم، ضبط بحوزتها 231 قرص مخدر مختلف و20 جرام استروكس وهاتف محمول ووصلة شاحن موضوعين داخل أطباق الطعام في الزيارة المعدة لنجلها.

وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط أقرت بحيازتها للمضبوطات بقصد إدخالها لنجلها السجين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وامرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من الأقراص المخدرة والمادة المخدرة الأخرى للمعمل الجنائي لفحصها.