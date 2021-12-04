«حماقي» يشعل حفل افتتاح «فورمولا 1» بالسعودية

أحيا المطرب محمد حماقي، احتفالية عالمية تقام للمرة الأولى بالمملكة العربية السعودية، وهي افتتاح النسخة الأولى من سباق "جائزة السعودية الكبرى لفورمولا 1" بحضور أكثر من ٣٠ ألف شخص من مختلف الجنسيات العربية والأوروبية بالإضافة إلى متابعة ٨٥ مليون حول العالم لفعاليات الحفل لحظة بلحظة.

افتتاح فورمولا 1

وأشعل حماقي، الحفل، بمجموعة من أغانيه المميزة منها: "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلموني"، "يا ستار"، بالإضافة إلى عدد كبير من أغاني ألبوم "يا فاتني" من بينها: "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى"، و"قالوا عنك"، وغيرها.

حماقي

ووجه حماقي، الشكر للحضور من الآلاف لحفاوة الاستقبال، معربًا عن سعادته لتواجده مع أهالي المملكة العربية السعودية في أهم احتفالاتها وخاصة "فورمولا 1" بنسخته الأولى، والتي تعد فخرًا وإنجازًا رياضيًا لكل العرب.

حماقي

افتتاح فورمولا 1

حماقي

افتتاح فورمولا 1

حماقي