إصابة 3 فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج

شهد الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم انقلاب سيارة على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما نتج عنه إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج تم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الشرقى ووجود مصابين تم الدفع بقوات إدارة مرور سوهاج لمكان الحادث وتم التعامل مع الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي الكيلو 55 اتجاه أسيوط دائرة المركز.

وبالانتقال تبين أنه أثناء سير السيارة رقم و ص 4149 "ربع نقل " قيادة المدعو علي ع م 32 سنة سائق ويقيم محافظة الجيزة إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانقلابها على جانب الطريق نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة "باشتباه كسر بالجمجمة "و إسلام ط ع ح 32 سنة عامل ويقيم بذات الناحية " باشتباه كسر بالذراع الأيسر " وأحمد س ا ش 40 سنة عامل ويقيم محافظة الجيزة " اشتباه نزيف داخلي بالبطن والصدر " من مستقلي السيارة تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي وبسؤال المصابين قرروا بمضمون ما تقدم وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.