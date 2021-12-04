السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يصدر قرارًا بانتداب الأنبا يوساب للإشراف على دير الشايب

الانبا يوساب
الانبا يوساب

أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بانتداب الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، بالإشراف على دير الأنبا باخوميوس المعروف بالشايب.

وقال البابا تواضروس الثاني في نص قراره: انتداب الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، بالإشراف على دير الأنبا باخوميوس المعروف بالشايب، والإشراف الكامل عليه رعويا وماديًا وإداريًا لحين تدبير رعايًا للدير.

يوجد غرب الدير قرية تسمى البنى ويقال أن هذه القرية أقيمت فوق تلال دير البنات الذي أندثر والذي كانت ترأسه مريم شقيقة القديس الأنبا باخوميوس. كما يوجد شمال الدير قرية تسمى المدامود والذي بالقرب من هذه القرية نجع صغير يسكن فيه حوالى ألف مسيحي، ويسمى نجع النصارى وهم يمارسون عباداتهم بالدير لقربهم الشديد من الدير وتعلقهم الشديد بمحبة شفيع المكان القديس العظيم الأنبا باخوميوس.

كما يقع على جنوب الدير قرية اسمها منشأة العمارى والتي بالقرب من المطار الجوى لمدينة الأقصر.

كما أن الدير على مساحة شاسعة ممتدة أمام الداخل ليرى فيه مجد الماضى وإصرار الآباء في الأجيال الأولى على الحياة التعبدية المجيدة ابتغاء الآخرة الصالحة والمجد السماوى.

إلى أن ظهر القديس باخوميوس كان النظام الرهبانى هو النظام الأنطونى، وكان كل راهب له مغارة يتوحد فيها يمارس عبادته وصلواته وبين كل راهب وراهب مساحة واسعة.

ولكن حينما ظهر القديس باخوم على وجه الحياة الرهبانية وأدخل فيها نظام الكينونيا (الشركة) أى يجمع الرهبان حياة واحدة ويتحمل بعضهم أثقال بعض. الشباب تخدم الشيوخ وكل فئة رهبانية تجيد صناعة تجتمع مع بعضها لتكون يداً واحدة وقوة واحدة تخدم صفوف الرهبان وصفوف الآباء.

ويمثل دير الشايب حقبة باخومية هامة، ويذكر التاريخ أن الأديرة الباخومية بها كان عدداٍ من الرهبان يصل إلى 2000 راهباً، ويرجع تاريخ هذا الدير إلى القرن الرابع الميلادى، كما أن أنفاس القديس الأنبا باخوميوس ممتدة بوضوح في ثنايا الدير وأورقته وفيه من الهيبة والروعة ما يحكم الحياة الباخومية فيها.

لماذا سمى بدير الشايب؟

إن الاسم الأصلى للدير هو دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بالأقصر، ولكن سرعان ما أطلق الناس منذ فجر التاريخ وبعد نياحة القديس باخوميوس مباشرة كلمة الشايب على هذا الدير. وذلك للظهورات المتكررة والمتعددة للأنبا باخوميوس للمحيطين بالدير وطالبى شفاعته وإغاثته. حيث كان يظهر وما زال يظهر في شكل شيخ شعر لحيتة أبيض (شايب) يمد يد العون والإغاثة ولذلك لقبوة بالشايب، وعرف الدير تمييزاً له عن دير الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو بدير الشايب بالأقصر.

كنيسة الدير

كنيسة من روائع الفن القبطى العظيم.. وعند دخولك تشعر وكأنك في السماء وأنت على الأرض.. كما أن الكنيسة يوجد بها خمسة مذابح.. فالمذبح الرئيسى على اسم القديس باخوميوس أب الشركة، ويوجد على يمينه مذبح للعذراء القديسة مريم، ومذبح ثالث على اسم رئيس الملائكة ميخائيل، ويوجد على اليسار مذبحان آخران على اسم الشهيد مارجرجس والمذبح الخامس على اسم ماربقطر ابن رومانوس.. ويعلو الكنيسة قبابها الأثرية الرائعة التي تبلغ 32 قبة، غير أنه يوجد في حجاب الهيكل المبنى من الحجارة بعض القطع الحجرية منقوش عليها علامات مسيحية أثرية وصلبان ذات نقوش جميلة ومحفور فيها بعض التواريخ القديمة باللغة القبطية.

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