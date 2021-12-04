تأجيل أولى جلسات دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة اليوم السبت، تأجيل دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، لجلسة 25 ديسمبر الجاري للإعلان.

وقال الدكتور مجدى مهران محامى الفنان رشوان توفيق، فى تصريحات له إن آية رشوان توفيق، قامت برفع عدد من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، وتابع قائلا: "الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما قام بتعديل فيها لم ترتضى ابنته آية، ولذلك قامت برفع دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".

وأضاف "مهران" فى حديثه قائلا إن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد فى حديثه لما أنزله الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم، والتى تقول "تلك حدود الله فلا تقربوها".