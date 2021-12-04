حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بالتجمع الخامس

قررت نيابة القاهرة الجديدة بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بأكثر من 8 ملايين جنيه بمنطقة التجمع الخامس.

البداية عندما تلقي اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا من اللواء حازم الدربي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بقيام شخصان وسيدة باتخاذ شقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة كمكتب وهمى لإحدى شركات التوريدات العمومية، واستغلالها في وقائع النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على بضائع "مواد غذائية - ملابس" عقب تسليمهم مبلغ مالي كدفعة أولى وإيهامهم بدفع باقي المبلغ المالي قيمة تلك البضائع على دفعات، وقيامهم بغلق مقر الشركة ومغادرتها.

بتكثيف جهود التحريات تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم نائب أول مدير المباحث أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع عاطلان- مقيــمان بمحافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأمكنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما حال استقلالهما سيارتين، وعثر بحوزتهما على مبلغ مالي - 5 هواتف محمولة، وبمواجهتهما أمام اللواء محمد الشرقاوي نائب مدير المباحث أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين على النحو المشار إليه، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي، كما أضافوا بارتكابهما عدد 5 وقائع نصب بذات الأسلوب بإجمالي مبالغ مالية مستولى عليها بلغت 8,060,000 مليون جنيه.

وأضاف بشرائهما الهواتف المحمولة والسيارتان المضبوطتان بحوزتهما من متحصلات تلك الوقائع ، وإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمان وإتهموهما والهاربة بالنصب عليهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمة الأخيرة.