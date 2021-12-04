عاتبه لمعاكسة شقيقته.. التحريات في مقتل شاب على يد مسجل خطر بالمطرية

كشفت تحريات مباحث القاهرة في واقعة مقتل شاب علي يد مسجل خطر بمنطقة المطرية أن سبب الواقعة معاتبة المجني عليه للمتهم على معاكسة شقيقته ورميها بعبارات تخدش الحياء.

شهدت منطقة المطرية واقعة مؤسفة بعدما أقدم مسجل خطر على قتل آخر في مشاجرة بينهم بمنطقة المطرية.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا بوجود متوفي بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وعثر على جثة مسجل خطر، خارج حديثًا من السجن، مصاب بعدة طعنات.

وتبين أن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة نشبت بين المجنى عليه ومسجل خطر آخر، بسبب مشادة كلامية بينهم قام على إثرها تعدي المتهم عليه بسلاح أبيض وتم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.