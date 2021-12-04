اعترافات المتهمين بسرقة موقع تحت الإنشاء بالتجمع الأول

أدلى المتهمون بسرقة موقع شركة تحت الإنشاء بالتجمع الأول باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث أكد المتهمين أنهم تمكنوا من سرقة الموقع عن طريق التسلل إليها، وتحميل الحديد منها على سيارة وبيعها لتجار الخردة.

وأضاف المتهمين أمام رجال المباحث أنهم استغلوا سابق عملهم في هذه المواقع ودرايتهم الكافية بها لسرقتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة، من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة بعض الأدوات من موقع أحد الشركات بمنطقة التجمع الأول.

كانت البداية، عندما تلقي اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بتمكن أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية يستقلان أحد السيارات "مستأجرة" قيادة أحدهما "وبحوزته رخصة تسيير منتهية" وذلك حال خروجها مسرعة من داخل موقع أحد الشركات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، كما عثر بداخلها على (43 قاعدة شدادات معدنية مجهولين المصدر)، وبمناقشتهما أمام اللواء حازم الدربي مدير المباحث الجنائية عن مصدر المضبوطات، اعترفا بأنهما نظراً لسابقة عملهما بالشركة المشار إليها تمكنا من دخول موقع الشركة وسرقة المضبوطات بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع لأحد تجار الخردة، وباستدعاء أحد مسئولي الشركة المشار إليها تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.