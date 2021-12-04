السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بحضور النائب العام.. أعضاء النيابة الجدد يؤدون اليمين القانونية اليوم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

يؤدي اليوم معانو النيابة العامة الجدد اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل بحضور المستشار حمادة الصاوي النائب العام، ويشهد مراسم أداء اليمين المستشار عبدالله شوضة، رئيس محكمة النقض ــ رئيس مجلس القضاء الأعلى والسادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى ولفيف من قيادات الوزارة والنيابة العامة.

ويأتي أداء اليمين للأعضاء الذين شملهم قرارى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقمي 458، 459 لسنة 2021 بتعيينهم في النيابة العامة بدرجة معاون نيابة.

وفي سياق آخر، أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات التى تقدم للمواطنين وتقريب جهات التقاضى لهم.

وأشار إلى أن التطوير ليس للمبانى فقط ولكن بآليات العمل وإدخال التقنيات الحديثة وأن المحاكم المصرية ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة فى هذا المجال، كما ستشهد تطويراً لأداء القاضى من خلال التخصص ومن خلال التقنيات الحديثة.

وأضاف أنه يجرى تطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين مثل خدمة الشهر العقاري بزيادة عدد المكاتب وتطوير العمل بتلك المكاتب وميكنتها.

جاء ذلك خلال افتتاحه لمحكمة بنى عبيد الجزئية، التى بلغت تكاليف إنشائها 50 مليون جنيه، ومكتب الشهر العقارى بالمدينة، وذلك بحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ومساعدي وزير العدل وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

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وائل لطفي

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