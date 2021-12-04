السبت 04 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق اشتعل بكوبري تحت الإنشاء في الجيزة

حريق
حريق

نشب حريق بأخشاب خاصة ببناء كوبرى تحت الإنشاء في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتداداها للعقارات المجاورة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد نشوب حريق بكوبري تحت الإنشاء في بولاق الدكرور، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

وتبين أن النيران اشتعلت بأخشاب خاصة ببناء كوبري تحت الإنشاء، ويجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة للمكان، بالإضافة إلى إجراء التحريات لكشف سبب نشوب الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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