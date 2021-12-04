ننشر اعترافات «مستريحة سوهاج» المتهمة بالنصب على المواطنين

تقمصت موظفة بسوهاج، شخصية "مستريحة" للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال توظيفها في مجال تجارة الأجهزة الإلكترونية.

واعترفت المتهمة بتلقيها مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون، مما مكنها من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين وتوقفت عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعدت بتوزيعها وإستيلائها على كامل المبالغ المالية دون رد، حيث تعمل بالنهار في مدرسة وبالليل في توظيف الأموال.

نجحت الداخلية في ضبط إحدى السيدات بسوهاج، لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم توظيف واستثمار أموالهم، مقابل أرباح فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد (5 مواطنين – مقيمين بدائرة قسم أول سوهاج بمحافظة سوهاج ) لتضررهم من (إحدى السيدات – المقيمة بدائرة القسم) بتلقيها مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها فى مجال تجارة الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

أسفرت جهود التحريات بإشراف اللواء محمد عبد الله عن صحة الواقعة ، وبالفحص تبين قيام (موظفة بإحدى المدارس " لها معلومات جنائية " - مقيم بدائرة القسم) بممارسة نشاطاً احتيالياً، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمة المذكورة ، وضبطها وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.