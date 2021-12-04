تحريات قتل مسنة لسرقة منزلها بالهرم: عاملان سرقا 700 جنيه

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول ضبط عاملين لاتهامهما بقتل مسنة داخل مسكنها بمنطقة الهرم، حيث قتلاها خلال سرقتهما شقتها، وتواصل التحقيقات مع المتهمين؛ لكشف ظروف وملابسات الواقعة.

وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد مقتل ربة منزل مسنة داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليها تعرضت لاعتداء بسلاح أبيض، وكشفت التحريات أن عاملين بورشة استغلا إقامة الضحية بمفردها، وتسللا لشقتها، وخلال سرقتها شعرت بهما، فاعتديا عليها بسلاح أبيض، واستوليا على مبلغ 700 جنيه وفرا هاربين.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وضبط سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.