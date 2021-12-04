السبت 04 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات قتل مسنة لسرقة منزلها بالهرم: عاملان سرقا 700 جنيه

جريدة الدستور

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول ضبط عاملين لاتهامهما بقتل مسنة داخل مسكنها بمنطقة الهرم، حيث قتلاها خلال سرقتهما شقتها، وتواصل التحقيقات مع المتهمين؛ لكشف ظروف وملابسات الواقعة.

وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد مقتل ربة منزل مسنة داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليها تعرضت لاعتداء بسلاح أبيض، وكشفت التحريات أن عاملين بورشة استغلا إقامة الضحية بمفردها، وتسللا لشقتها، وخلال سرقتها شعرت بهما، فاعتديا عليها بسلاح أبيض، واستوليا على مبلغ 700 جنيه وفرا هاربين.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وضبط سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

حقيقة تسجيل أول حالة لمتحور أوميكرون فى مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 4-12-2021

قرار عاجل من «التربية والتعليم» قبل انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى

مع غلق طريق السويس الصحراوي.. سيولة مرورية في القاهرة والجيزة

غارة أمريكية استهدفت قياديًا بارزًا بتنظيم القاعدة في سوريا

«العراق» يغلق 30 ملفا لمفقودين كويتيين بعد العثور على رفاتهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

عفاف السيد

الموالد.. طقوس واحتفالات من المعابد إلى المقامات

صفاء النجار

من يتألم أعمق يصمت أكثر فى ركن من المحطة

ماجد حبته

الانحطاط.. تاريخ هولندا وحاضرها

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا «رجال الظل»

محمد الطويل

سنوات الفرص القادمة

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب «إيديكس»

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

صور

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

جنازة أدهم السلحدار

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 7 إصابات بـ «أوميكرون» وتشتبه في 27 حالة أخرى

تسجيل 4 حالات جديدة بمتحور «أوميكرون» فى إسرائيل

فلسطين تدين قمع الاحتلال الوحشى للاعتصامات والمسيرات السلمية