المفوضية الأوروبية تعتمد تقييما إيجابيا لطلب إسبانيا 10 مليارات يورو منح

اعتمدت المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، تقييمًا أوليًا إيجابيًا لطلب إسبانيا للحصول على منح بقيمة 10 مليارات يورو في إطار مرفق التعافي والمرونة (RRF)، وهو الأداة الرئيسية لتفعيل برنامج الجيل القادم للاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي أن إسبانيا قدمت في 11 نوفمبر الماضي إلى المفوضية طلب دفع بناءً على إحراز 52 معلمًا تم تحديدهم في قرار المجلس التنفيذي لصرف الدفعة الأولى، ويغطوا الإصلاحات في مجالات التنقل المستدام وكفاءة الطاقة وإزالة الكربون والاتصال والإدارة العامة والتعليم والاجتماعي والبحث والتطوير والسياسة المالية، وكذلك نظام التدقيق والرقابة الإسباني. وجاء تقديم إسبانيا لطلب السداد الأول بعد فترة من التعاون الوثيق بين السلطات الإسبانية والمفوضية الأوروبية بشأن إعداد الأدلة لإثبات الوفاء المرضي بالمعالم المدرجة في طلب الدفع.

وأضاف البيان أن إسبانيا حققت خطوات مهمة في تنفيذ خطة التعافي والقدرة على الصمود لديها، وجدول أعمالها الإصلاحي الواسع، وهي تشمل تدابير مهمة مثل تفعيل قوانين لمكافحة تغير المناخ وتحول الطاقة اللازم لتحقيق الحياد المناخي لأوروبا بحلول عام 2050، وإصلاح دعم الحد الأدنى للدخل وتدابير لدعم رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المهارات الرقمية وإصلاحات تعزز القدرة على التنفيذ والمتابعة، ونظرًا لأن معظم المعالم المرتبطة بطلب الدفع الأول قد تحققت بالفعل بحلول نهاية الربع الثاني من هذا العام، فقد تمكنت المفوضية من إنهاء تقييمها بسرعة أكبر من فترة الشهرين المتوقعة في لائحة (RRF).

وتتضمن خطة التعافي والمرونة الإسبانية مجموعة واسعة من تدابير الاستثمار والإصلاح في 30 مكونًا موضوعيًا، تبلغ قيمتها 69.5 مليار يورو في شكل منح، تم بالفعل دفع 13% منها (وهو ما يقرب من 9 مليارات يورو) لإسبانيا في التمويل المسبق في 17 أغسطس 2021.