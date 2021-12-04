السبت 04 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزيري الزراعة والتنمية المحلية يفتتحان عدة مشروعات بالغربية.. اليوم

محافظ الغربية
محافظ الغربية

يفتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة، اليوم السبت، المجزر النصف آلي بشبشير الحصة مركز طنطا، بتكلفة تصل إلى 76 مليون جنيه، وذلك بحضور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، والمحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، والدكتور خالد أبو شادى مدير مديرية الزراعة، والدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة.

ومن المقرر ان يستمع وزيري التنمية المحلية والزراعة والحضور، إلى عرض يقدمه الدكتور حاتم كمال، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، حول المشروع، ومكوناته، ومراحل تشغيله وعمله.

وتبلغ الطاقة التشغيلية للمجزر 70 رأس في الساعة، وهي تغطي احتياجات المواطنين من قرى مركزَي طنطا والمحلة من اللحوم، كما أن المجزر مصمم على إمكانية زيادة طاقته التشغيلية في المستقبل، بالإضافة إلى الاستفادة الكاملة من فضلات وروث الحيوانات في إنتاج الوقود.

ويقوم المحافظ ومرافقوه بوضع حجر الأساس لمجمع إداري وطبي في البوريفاج بمدينة طنطا، يعقبها تفقد أعمال التطوير  بمحيط مسجد السيد البدوي بطنطا، ثم يتوجه الوزراء ومرافقوهم لزيارة أعمال تطوير الكورنيش بطنطا.

وزير الزراعة محافظة المواطنين زيارة مكان رئيس مجلس إدارة وزير التنمية المحلية وكيل الوزارة مجلس ادارة المحلة الكبري المستقبل تطوير السيد البدوي في افتتاح محمد مختار جمعة نصف اللواء محمود شعراوي الدكتور محمد مختار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية طارق رحمي محافظ الغربية النائب محمد كمال مرعى

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وائل لطفي

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