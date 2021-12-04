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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 4-12-2021

داعش
داعش

يواصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك العامة والخاصة، حالة من الاستقرار وثبات السعر خلال فترة التعاملات عند مستوى 15.71، السبت،  في ظل قدرة البنك المركزي على توفير الكميات المطلوبة منه، وذلك لتلبية احتياجات كافة العملاء من المصدرين والمستوردين السلع الأساسية والمنتجات الصناعية، والحفاظ على غستقرار السوق المصرفي وسعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

في السياق ذاته، شهدت فترة التعاملات اليومية في البنوك، استمرار معدلات السحب على العملات الأجنبية في معدلاتها الطبيعية، لذلك استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، سواء العامة أو الإستثمارية، لتدفق الكميات المطلوبة من البنوك أو العاملين خارج مصر، مما أدى لتوفير الدولار للمتعاملين.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالاضافة إلى ما سبق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15,66 جنيه للشراء  و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري
كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.66 جنيه للشراء 15.76 جنيه  للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

كذلك سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.66 جنيه للشراء بينما سجل 15.76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وايضا أظهر تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15.75 جنيه للشراء بينما سجل 15.65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كذلك كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

فى  الوقت ذاته ، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

في النهاية، شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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