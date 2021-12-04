السبت 04 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قبل الامتحان.. ننشر نماذج امتحانات اللغة العربية لطلاب الصف الرابع الابتدائى

لجان امتحانات
لجان امتحانات

تنطلق امتحانات الصف الرابع الابتدائي غدا الأحد عل مستوى جمهورية مصر العربية.

ويبحث العديد من طلاب الصف الرابع الابتدائي على نماذج وزارة التربية والتعليم في مادة اللغة العربية بالإجابات.

وتنشرها الدستور 
https://drive.google.com/file/d/16cZLB74vZvl3UpaUTMYShkkR0deWUk1t/view

في سياق متصل كشف خطاب صدر عن وزارة التربية والتعليم خلال الساعات الماضية السيناريو الذي سيتم تطبيقه بالمدارس لعقد امتحانات شهري أكتوبر ونوفمبر للصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2021 _ 2022.


وأكد الخطاب الذي وجهته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجميع المديريات والإدارات التعليمية، أنه تقرر عقد الامتحان وفق الآتي:
 

_ زمن الامتحان: حصة دراسية واحدة بحيث تكون الحصة الثانية من الجدول اليومي وكل مدرسة حسب قدرتها سواء زمن الامتحان 45 دقيقة في الفترة الصباحية أو المسائية، ويستكمل الجدول الدراسي اليومي حسب المواعيد المحددة ويتم متابعة ذلك.
 

_ الاختبار يغطي ما قطع من المناهج حتي منتصف نوفمبر 2021
_ امتحان المواد الأساسية على مستوى الإدارة بمعني أن التوجية المختص هو المنوط باختيار الأسئلة، أما بقية المواد يتم تقييمها على مستوى المدرسة وعدد الأسئلة 10 اسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم او أهداف الدروس
 

_ المواد الأساسية للصف الرابع (اللغة العربية_ اللغة الإنجليزية_ الرياضيات _ الدراسات الاجتماعية_ العلوم_ المهارات المهنية_ تكنولوجيا المعلومات).
 

_ نظام التقييم يتم على مستوى المدرسة وتحت إشراف التوجية وإدارة المدرسة، على أن يتم تطبيق المادة الثامنة من القرار 132 لسنة 2021 ليكون التقييم عن طريق الألوان وليس الدرجات، ولا تعلن النتيجة حيث الامتحانات الشهرية في حد ذاتها أمثلة من طرق التقييم مثلها مثل أنشطة الكتب تعلم الطلاب كيف يفكرون.

 

_ لا توجد نماذج استرشادية في نظام التعليم الجديد، لتربية الطلاب على التعلم وليس مجرد التعود على أنماط امتحانية، والتقييمات هدفها قياس مستوى الطالب لمساعدته على تعلم أفضل
_ التاكيد على عدم تغيب التلاميذ مع مراعاة استمرار توعيتهم وأولياء أمورهم بتحقيق نسبة الحضور التي اشترطها القرار 133 لسنة 2021 بحيث لا تقل عن 80% خلال العام الدراسي
 

_ تقييم الصفين الخامس والسادس الابتدائي بالنظام المعتاد قبل جائحة كورونا حشب القرار 360 وليست اختبارات مجمعة.

اللغة العربية اجتماع امتحانات التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم تكنولوجيا المعلومات خطاب جمهورية مصر العربية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحانات اللغة العربية مادة اللغة العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

حقيقة تسجيل أول حالة لمتحور أوميكرون فى مصر

قرار عاجل من «التربية والتعليم» قبل انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى

قبل الامتحان.. ننشر نماذج امتحانات اللغة العربية لطلاب الصف الرابع الابتدائى

نوة وأمطار وانخفاض الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 4-12-2021

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 4-12-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

عفاف السيد

الموالد.. طقوس واحتفالات من المعابد إلى المقامات

صفاء النجار

من يتألم أعمق يصمت أكثر فى ركن من المحطة

ماجد حبته

الانحطاط.. تاريخ هولندا وحاضرها

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا «رجال الظل»

محمد الطويل

سنوات الفرص القادمة

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب «إيديكس»

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

صور

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

جنازة أدهم السلحدار

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 7 إصابات بـ «أوميكرون» وتشتبه في 27 حالة أخرى

تسجيل 4 حالات جديدة بمتحور «أوميكرون» فى إسرائيل

فلسطين تدين قمع الاحتلال الوحشى للاعتصامات والمسيرات السلمية