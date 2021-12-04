قبل الامتحان.. ننشر نماذج امتحانات اللغة العربية لطلاب الصف الرابع الابتدائى

تنطلق امتحانات الصف الرابع الابتدائي غدا الأحد عل مستوى جمهورية مصر العربية.

ويبحث العديد من طلاب الصف الرابع الابتدائي على نماذج وزارة التربية والتعليم في مادة اللغة العربية بالإجابات.

وتنشرها الدستور

https://drive.google.com/file/d/16cZLB74vZvl3UpaUTMYShkkR0deWUk1t/view

في سياق متصل كشف خطاب صدر عن وزارة التربية والتعليم خلال الساعات الماضية السيناريو الذي سيتم تطبيقه بالمدارس لعقد امتحانات شهري أكتوبر ونوفمبر للصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2021 _ 2022.



وأكد الخطاب الذي وجهته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجميع المديريات والإدارات التعليمية، أنه تقرر عقد الامتحان وفق الآتي:



_ زمن الامتحان: حصة دراسية واحدة بحيث تكون الحصة الثانية من الجدول اليومي وكل مدرسة حسب قدرتها سواء زمن الامتحان 45 دقيقة في الفترة الصباحية أو المسائية، ويستكمل الجدول الدراسي اليومي حسب المواعيد المحددة ويتم متابعة ذلك.



_ الاختبار يغطي ما قطع من المناهج حتي منتصف نوفمبر 2021

_ امتحان المواد الأساسية على مستوى الإدارة بمعني أن التوجية المختص هو المنوط باختيار الأسئلة، أما بقية المواد يتم تقييمها على مستوى المدرسة وعدد الأسئلة 10 اسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم او أهداف الدروس



_ المواد الأساسية للصف الرابع (اللغة العربية_ اللغة الإنجليزية_ الرياضيات _ الدراسات الاجتماعية_ العلوم_ المهارات المهنية_ تكنولوجيا المعلومات).



_ نظام التقييم يتم على مستوى المدرسة وتحت إشراف التوجية وإدارة المدرسة، على أن يتم تطبيق المادة الثامنة من القرار 132 لسنة 2021 ليكون التقييم عن طريق الألوان وليس الدرجات، ولا تعلن النتيجة حيث الامتحانات الشهرية في حد ذاتها أمثلة من طرق التقييم مثلها مثل أنشطة الكتب تعلم الطلاب كيف يفكرون.

_ لا توجد نماذج استرشادية في نظام التعليم الجديد، لتربية الطلاب على التعلم وليس مجرد التعود على أنماط امتحانية، والتقييمات هدفها قياس مستوى الطالب لمساعدته على تعلم أفضل

_ التاكيد على عدم تغيب التلاميذ مع مراعاة استمرار توعيتهم وأولياء أمورهم بتحقيق نسبة الحضور التي اشترطها القرار 133 لسنة 2021 بحيث لا تقل عن 80% خلال العام الدراسي



_ تقييم الصفين الخامس والسادس الابتدائي بالنظام المعتاد قبل جائحة كورونا حشب القرار 360 وليست اختبارات مجمعة.