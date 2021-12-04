بايدن يبحث مع بوتين أزمة روسيا وأوكرانيا فى لقائهما المرتقب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيجري "نقاشا طويلا" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وإنه لن يقبل "خطوطا حمراء" من جانب روسيا.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية أضاف بايدن في تصريحات للصحفيين لدى مغادرته إلى منتجع كامب ديفيد "نحن على دراية بتحركات روسيا منذ فترة طويلة، وأتوقع أننا سنجري نقاشا طويلا مع بوتين".

وقال: "أنا لا أقبل خطوطا حمراء من أحد".



وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا حشدت أكثر من 94 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، وذلك نقلا عن تقارير للمخابرات تشير إلى أن موسكو ربما تستعد لهجوم عسكري واسع النطاق في نهاية يناير.

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، إنه سيطلب استخدام الكمامة في الأماكن العامة والمغلقة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشار بايدن إلى أن ضغوط أسعار الطاقة بدأت في التراجع مع تحسن الاقتصاد، وأن الأمريكيين بدأوا يشعرون بانخفاض أسعار البنزين.

وأضاف: «سنضمن حصول الأمريكيين على الغاز بأسعار مناسبة».

وتابع في كلمة له، أن الصين قد تقرر الإفراج عن كميات أكبر من النفط لكنها لم تفعل ذلك بعد، كما نعد مجموعة من المبادرات لحماية أوكرانيا من روسيا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.