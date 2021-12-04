استطلاع رأى: معظم الأمريكيين لا يثقون فى شركات الأدوية الكبرى

لا يثق معظم الأمريكيين من جميع الاتجاهات السياسية في شركات الأدوية الكبرى في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الروسية، نقلا عن استطلاع للرأي أجري مؤخرا.

وأظهر استطلاع "راسموسن ريبورتس"، الذي شمل ألف شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأجري عبر الانترنت والهاتف في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن 19 في المائة من المستطلعة آراؤهم لا يثقون بشركات الأدوية الكبرى على الإطلاق و53 في المائة لا يثقون بها إلى حد ما، بينما يثق بها 6 في المائة فقط.

وأورد الاستطلاع أن 75 في المائة من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن كبار شركات الأدوية يعطون الأولوية للأرباح بدلا من مساعدة الناس.

وفي الوقت نفسه، يعتقد 70 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن هذه الشركات لها تأثير كبير على الحكومة والسياسة العامة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت السلطات الأمريكية، أن هناك تسع حالات إصابة بمتحور فيروس كورونا (أوميكرون) في عدة ولايات من بينها خمس حالات في نيويورك، حسبما أعلنته كاثي هوتشول حاكمة الولاية.



وتضمنت الإصابات حالة في ولاية هاواي الجزرية الواقعة على المحيط الهادئ، وحالة في مينيسوتا وكلاهما لشخصين لم يسافرا دوليا مؤخرا، بما يشير إلى أن المتحور ينتشر فعليا في داخل الولايات المتحدة.



ووصفت وزارة الصحة في هاواي وجود هذه الحالة المصابة لديها بأنها تمثل حالة انتشار محلي لعدم وجود سجل سفر خارجي لدى الشخص المصاب.



و أشارت السلطات الصحية الأمريكية إلى أن الحالتين المعلنتين للإصابة في الولايات المتحدة في بادئ الأمر كانتا لمواطنين أمريكيين من كاليفورنيا وكولورادو تلقيا اللقاح الكامل ضد فيروس كورونا وعادا مؤخرا من جنوب أفريقيا.



يشار الي أن متحور (أوميكرون) موجود الآن في نحو 35 دولة حول العالم وكان قد اكتشف بادئ الأمر في بتسوانا.