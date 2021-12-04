إسبانيا: ضبط زعيمة شبكة لتهريب البشر فى مدينة هامبورج الألمانية

أكدت السلطات الإسبانية أنه تم ضبط واحدة من أكثر ثلاثة هاربين مطلوبين في إسبانيا في مدينة هامبورج الألمانية الساحلية.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت الشرطة الإسبانية في بيان إن المرأة والتي تعرف باسم "لا ديابلا" أو (الشيطانة) يشتبه في أنها زعيمة شبكة لتهريب البشر تعمل بشكل أساسي في إسبانيا.



وأوضح البيان أنه تم اعتقال المرأة مساء يوم الأربعاء بواسطة محققين بملابس مدنية في شقة بمدينة هامبورج.



وبالإضافة إلى تهريب البشر، تتهم السلطات الإسبانية المرأة، المتحولة جنسيا، بغسل الأموال وتشكيل منظمة إجرامية.

وتردد أنها تورطت في الاستغلال الجنسي لعدة نساء وأشخاص متحولين جنسيا في مناطق مختلفة في

إسبانيا.



وأفادت شرطة هامبورج يوم الجمعة باعتقال رجل فنزويلي (34 عاما) في منطقة هوهينفيلد، قائلة إنها ستسلمه إلى السلطات الإسبانية ولم تقدم شرطة هامبورج مزيدا من التفاصيل حول هوية الشخص المعتقل.