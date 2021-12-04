كوريا الجنوبية تسجل حصيلة قياسية للإصابات اليومية بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية حصيلة يومية قياسية من الإصابات بكورونا بلغت 5352 إصابة علاوة على عدد وفيات إضافية بلغ 70 حالة وفاة اليوم السبت، بعد يوم من إعلان السلطات عن قيود مشددة لمدة أربعة أسابيع للسيطرة على تفشي المتحور أوميكرون.



كما ارتفعت أعداد حالات المرض الحرجة إلى مستويات قياسية بينما تم تسجيل ثلاث حالات إصابة مؤكدة بالمتحور أوميكرون، لترتفع الإصابات بالمتحور الجديد إلى تسع إصابات.



وكان من بين حالات الإصابة بكوفيد19- اليوم السبت، 5327 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 467907، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض و الوقاية منها.



وارتفع عدد حالات المرض الحرجة إلى 752 حالة، بارتفاع بلغ 16 حالة حرجة عن يوم الجمعة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3809 حالات وفاة بعد تسجيل 70 وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي و الهند و البرازيل والمملكة المتحدة و تركيا و المكسيك و إندونيسيا و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

و تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.