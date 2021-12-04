صندوق النقد: المفاوضات بين بايدن وشى ستؤثر على الاقتصاد العالمى

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن قمة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج حملت إشارة إيجابية لتعافي الاقتصاد العالمي.

وقالت في مؤتمر "رويترز نيكست": "بالطبع، هذه إشارة إيجابية للغاية"، داعية جميع الدول إلى التركيز على "اتخاذ الإجراءات للتغلب على الأزمة الاقتصادية".

وعقد الرئيسان قمة عبر الإنترنت منتصف شهر فبراير الماضي.

وخلال الاجتماع، تحدث جين بينغ عن الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الصين والولايات المتحدة، فيما أشار بايدن إلى أن "حكومتي البلدين يجب أن تفعلا كل ما في وسعهما حتى لا يؤدي التنافس إلى الصراع".

وعلى صعيد آخر، أعلن صندوق النقد الدولي، أنه جدد خط ائتمان لمدة عامين للمكسيك بقيمة 50 مليار دولار.



وقال الصندوق، في بيان، إن الاقتصاد المكسيكي لا يزال معرضا للمخاطر، بما في ذلك جراء تبعات جائحة كوفيد-19، وسيوفر خط الائتمان المرن ضمانة ضد هذه المخاطر جميعها ويعزز ثقة السوق.



وأضاف البيان أن الحكومة المكسيكية تعتبر خط الائتمان "احترازيا" وقد خفضت المبلغ تدريجيا منذ عام 2017، عندما بلغ ما يقرب من 90 مليار دولار.



وقال جيفري أوكاموتو النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي إن "الاقتصاد المكسيكي يتعافى من أعمق ركود منذ عقود، مدفوعا بالنمو القوي في الولايات المتحدة وارتفاع معدلات التطعيم".



وأضاف: "نجحت السلطات في الحفاظ على الاستقرار المالي على الرغم من التحديات المرتبطة بالجائحة".



ووافق صندوق النقد الدولي لأول مرة على خط الائتمان المرن للمكسيك عام 2009، وهي واحدة من خمس دول تلقت الدعم الى جانب كولومبيا وتشيلي وبيرو وبولندا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.