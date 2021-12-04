تونس.. إطلاق سراح طفل اقتحم مركزا للأمن الوطنى بالشابة بسكين

قررت النيابة العمومية بالمهدية شرقي تونس، إطلاق سراح طفل تم توقيفه إثر ضبطه مسلحا بسكين في مركز الأمن الوطني بالشابة.

وأفادت إذاعة "موزاييك" التونسية بأنه سيتم عرض الطفل على قاضي الأسرة في إطار الطفولة المهددة.

وأشارت إلى أن قاضي الأسرة قرر بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة عرضه على طبيب مختص في مستشفى الطاهر صفر بالمهدية لعلاجه من الإدمان والسعي لإرجاعه لمقاعد الدراسة.

وعلى صعيد آخر، أفادت وزارة الصحة التونسية بأنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و381 حالة.

وقالت الوزارة- في بيان، إنه تم تسجيل 198 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وتعافي 115 شخصا خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 691 ألفا و299 شخصا، كما يبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 159 شخصا.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن ضرورة إظهار الوافدين الذين تتجاوز أعمارهم سنتين لشهادة تثبت النتيجة السلبية لاختبار "بي سي أر" على ألا يتجاوز تاريخ إجراء الاختبار 48 ساعة عند التسجيل للسفر.

شددت الوزارة على ضرورة الحجر الصحي لمدة 10 أيام بإحدى المراكز المعدة لهذا الغرض، وذلك لجميع الوافدين التونسيين والأجانب المقيمين بتونس الذين لم يستكملوا التلقيح.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.