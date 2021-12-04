زاخاروفا: الغرب لا يميز بوضوح الخطوط الحمراء التى ترسمها روسيا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الدول الغربية تلقت إشارة موسكو حول الخطوط الروسية الحمراء في السياسة الدولية، ولذلك "جن جنونها".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية ،أضافت في تصريح لها أن لم يعرفوا ذلك، أعتقد أنهم لن يكونوا غاضبين للغاية".

وأضافت: "الغرب لا يعامل بعض دول الاتحاد السوفييتي السابق على أنها ذات سيادة، فالقرارات التي تتخذها هذه الدول تتعارض مع مصالح شعوبها".

وتابعت: "بمكالمة هاتفية واحدة، وبضغطة واحدة على أي زر سحري، تتخذ القرارات في هذه البلدان السابقة في الاتحاد السوفييتي، وهي ليست قرارات غير قانونية فحسب، بل تتعارض أيضا مع مصالح شعوب هذه الدول، وتاريخ هذه الدول يؤكد أنها ليست جزءا من العالم الغربي".

وتساءلت زخاروفا: "هل هذه الدول ذات سيادة، جورجيا وأوكرانيا؟ بل هما مقيدتان.. هل يعاملهما الغرب بهذه الطريقة؟".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، على أن "أحد الأمثلة على الخطوط الحمراء بالنسبة لروسيا هو خلق التهديدات العسكرية من قبل الدول الغربية بالقرب من حدودها".

وأعرب بوتين عن أمله في أن "تسود المسؤولية والفطرة السليمة في الغرب، وألا يتم تجاوز الخطوط الحمراء في العلاقات مع روسيا".

وعلى صعيد آخر، أعلنت روسيا عن الاشتباه بإصابة حالتين بمتحور فيروس كورونا، لراكبين اثنين عادا على متن رحلة خاصة، اليوم الجمعة، من جنوب أفريقيا.



وذكرت هيئة حماية المستهلك الروسية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية، أن نتيجة اختبار «PCR» إيجابية لدى الراكبين وتم إيداعهما بالحجر الصحي.

كانت منظمة الصحة العالمية، قد قررت عقب اجتماع طارئ، تصنيف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا مؤخراً، على أنها "مقلقة".

فيما أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، عن تراجع الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد- 19" في روسيا، مضيفًا "نحن معا: إن الموجة الأخيرة للإصابات بفيروس كورونا آخذة في الانخفاض حاليا، وفعليا يقترب عدد الحالات، التي يتم التعامل معها، من 900 ألف حالة".

من جانبها، أعلنت رئيسة الهيئة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك "روس بوتريبنادزور"، آنا بوبوفا، أنه جرى في نهاية شهر نوفمبر الماضي تسجيل انخفاض في معدل الإصابات بكورونا بنسبة تجاوزت الـ20 بالمئة، مشددة على أن موجات جديدة للعدوى متوقعة.